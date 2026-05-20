Nella serata di ieri, tra via Firenze e corso Novara a Napoli, una donna è stata scippata e aggredita nel tentativo di reagire. La Polizia di Stato ha fermato un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, che è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento degli agenti ha concluso una situazione di tensione che si era creata in quella zona della città.

Serata di tensione tra via Firenze e corso Novara, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia. I poliziotti, mentre transitavano all’angolo tra via Firenze e corso Novara, hanno notato un uomo che aveva appena strappato una collana dal collo di una donna. Non contento, il malvivente avrebbe anche aggredito la vittima nel tentativo di assicurarsi la fuga. Immediato l’intervento degli agenti, che si sono messi all’inseguimento del 31enne riuscendo a raggiungerlo in via Palermo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Paura a Napoli, scippa una donna e la picchia per fuggire: arrestato 31enne dalla Polizia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Paura a Napoli: rapina donna con i figli, fermato dalla Polizia LocaleHa strappato con violenza il cellulare a una donna che stava passeggiando con i figli di quattro e sette anni in piazza Garibaldi, a Napoli.

Leggi anche: Caos in centro a Milano, scippa una ragazza e 'sfida' la polizia: arrestato 21enne