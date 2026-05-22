A Capri, un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito la propria compagna durante una lite legata a motivi di gelosia. Dopo averla picchiata, il cameriere, impiegato in un noto hotel dell’isola, ha anche causato danni all’abitazione condivisa. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto e al sequestro dell’uomo, che ora si trova in custodia. La vicenda si è verificata nel contesto di una discussione tra i due.

Picchia la compagna al culmine di una lite per motivi di gelosia. I carabinieri della stazione di Capri hanno arrestato un 31enne, cameriere in un noto hotel dell’isola, accusato di maltrattamenti e violenza nei confronti della compagna. L’episodio risale al 19 maggio, quando una 30enne del posto ha chiesto aiuto dopo essere stata aggredita nell’abitazione condivisa con il fidanzato. All’arrivo dei militari, la donna presentava evidenti segni di violenza al volto mentre all’interno della casa diversi oggetti risultavano danneggiati. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato contusioni al volto, al collo e al braccio destro, oltre a un forte stato di agitazione, con una prognosi di sette giorni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Capri, picchia la compagnia per gelosia e devasta l’abitazione: arrestato cameriere 31enne

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