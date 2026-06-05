A Piazzapulita, il vicepresidente della Camera ha risposto con fermezza a Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, che aveva attaccato Marina Berlusconi. Mulè ha detto che non bisogna permettere a Vannacci di esprimersi oltre. La trasmissione ha affrontato il tema delle dichiarazioni di Vannacci senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici. La discussione si è concentrata sulla possibilità di limitare le esternazioni del leader di Futuro Nazionale.

A Piazzapulita, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (ed ex-sottosegretario di Stato al Ministero della difesa nel governo Draghi) ha risposto con fermezza agli attacchi di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, contro Marina Berlusconi. Il generale, interpellato dai giornalisti sui presunti veti della figlia del Cavaliere nei suoi confronti, aveva provocato: "Chi è Marina Berlusconi? Non mi risulta sia a capo di un partito politico. Oppure stiamo dicendo che Forza Italia è un partito eterodiretto dal potere dei soldi e dell'editoria? Stiamo dicendo che la politica o che alcuni partiti italiani sono eterodiretti dal denaro?". Per Mulè la risposta è semplice: guai a permettere a Vannacci di mettere il naso in casa altrui. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - PiazzaPulita, Mulè contro Vannacci: "Guai a permettergli di mettere il naso oltre"

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