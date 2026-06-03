Pozzolo finisce fuori strada col Suv il deputato di Vannacci denunciato | i guai dopo l’alcol-test

Il deputato Emanuele Pozzolo è stato coinvolto in un incidente stradale martedì pomeriggio, quando il suo SUV è uscito di strada. Dopo l’incidente, è stato sottoposto a un test alcolemico, che ha dato esito positivo. La polizia ha denunciato il deputato per guida in stato di ebbrezza. La vicenda ha attirato l’attenzione sui problemi legati alla guida sotto l’effetto di alcol.

Torna a far parlare di sé e non per iniziative politiche il deputato Emanuele Pozzolo, che martedì pomeriggio è finito fuori strada con la sua auto. L’onorevole, 41 anni, ex FdI e da poco passato con il generale Roberto Vannacci è uscito di strada con la sua Mercedes sulla superstrada che porta a Cossato, all’altezza di Vigliano Biellese, poco prima dell’omonima uscita. Come riferisce il Corriere della Sera nella ricostruzione firmata da Rinaldo Frignani, si tratterebbe di un incidente autonomo, forse favorito dall’asfalto bagnato. Il suv è finito in un fossato, ma il parlamentare non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il mezzo e la polizia stradale. 🔗 Leggi su Open.online

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