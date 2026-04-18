L’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, coinvolto nei cosiddetti “Epstein files”, era stato nominato a un ruolo di rilievo nel partito. Recentemente, si sono susseguite nuove rivelazioni che complicano ulteriormente la posizione del leader del partito, già sotto pressione per altre vicende. Le indagini e le dichiarazioni di testimoni hanno portato alla luce dettagli che potrebbero influenzare la sua credibilità politica. La situazione rimane sotto attenta osservazione da parte dell’opinione pubblica e degli organi giudiziari.

L’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, coinvolto negli “Epstein files”, era stato nominato contro il parere dei servizi di sicurezza Nel Regno Unito la leadership del primo ministro Keir Starmer è tornata a essere molto incerta a causa degli sviluppi di una storia che da mesi crea difficoltà e imbarazzo al governo: la nomina di Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, rimosso a settembre 2025 per il suo coinvolgimento nei cosiddetti “Epstein files”. Giovedì un’inchiesta del Guardian ha rivelato che Mandelson aveva assunto l’incarico a febbraio 2025, nonostante il mese prima non avesse superato una consueta verifica delle credenziali a cui i politici britannici vengono sottoposti per poter accedere a informazioni governative.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Mandelson non ha finito di mettere nei guai Starmer

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