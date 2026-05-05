L' ex calciatore scommette sul fitness e diventa socio investitore nella catena di palestre aperte 24 ore su 24

Un ex calciatore ha deciso di investire nel settore del fitness, diventando socio di una catena di palestre aperte 24 ore su 24. La società interessata, con sede a Ravenna, ha annunciato la partecipazione di questo nuovo investitore nel proprio capitale. La catena, nota come NowGym, gestisce diverse strutture distribuite in varie città. Questa decisione si inserisce nelle strategie di crescita dell’azienda, che continua ad espandersi nel mercato del benessere.

Nuovo socio investitore per NowGym, il gruppo di Ravenna proprietario delle omonime palestre aperte 24 ore su 24. Il 34enne forlivese Riccardo Saponara, ex calciatore partito dal Ravenna e che in passato ha indossato la maglia di Milan, Fiorentina, Sampdoria e diverse altre squadre, è entrato in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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