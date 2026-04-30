Servizi sanitari potenziati | un medico sempre presente 24 ore su 24 in piazzale Milano

A partire dal primo maggio, l’Azienda Usl di Piacenza ha introdotto un nuovo servizio presso la Casa della comunità di piazzale Milano. Un medico sarà disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, per i cittadini che si rivolgono alla struttura. Questa novità mira a rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale, offrendo un punto di riferimento continuo per le esigenze di salute della popolazione locale.

Da venerdì 1 maggio l’Azienda Usl di Piacenza rafforza l’organizzazione dei servizi territoriali introducendo una novità importante per i cittadini: alla Casa della comunità di Piacenza (piazzale Milano) sarà presente un medico 24 ore su 24, 7 giorni su 7.Si tratta di un potenziamento.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Notizie correlate

Leggi anche: Inaugurata la Casa della Comunità. Servizi socio-sanitari 24 ore su 24

Sant’Omobono Terme, dal 24 marzo torna la casa di comunità. Spazi raddoppiati e servizi potenziatiLa casa di comunità torna operativa da martedì 24 marzo 2026, a circa un anno e mezzo dal trasferimento nella sede temporanea di Strozza che ha...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La Casa della comunità Pablo aprirà il 18 maggio nella nuova sede al padiglione Cattani al Maggiore; Il futuro ospedale di Camerata: Chiarezza sui tempi di apertura; Oppido Mamertina, riattivato il Poliambulatorio Specialistico nei locali dell’Ospedale: primo passo verso l’Ospedale di Comunità; Castellammare si prende cura delle sue famiglie: potenziati affido, bigenitorialità e servizi per i ragazzi.

Servizi sanitari potenziati: un medico sempre presente 24 ore su 24 in piazzale MilanoLo comunica l'Ausl: «Un riferimento sanitario diretto per bisogni non urgenti ma non differibili: visite ambulatoriali, prescrizioni, certificazioni e valutazioni cliniche». Novità anche per Cortemagg ... ilpiacenza.it

Servizi sanitari potenziati, accordo Unioni Bassa e PianuraReggio Emilia, 10 dicembre 2025 - Le Unioni dei Comuni di Bassa e Pianura Reggiana alleati per puntare al potenziamento dei servizi sanitari, socio-assistenziali e di welfare per i propri territori, ... ilrestodelcarlino.it

L'associazione per la partecipazione e tutela dei cittadini risponde alle domande sui diritti e l'accesso ai servizi sanitari. - facebook.com facebook

#Uganda: da luglio 2026 il progetto PRISMA rafforzerà i servizi sanitari nel nord del Paese, inclusa la salute materno-infantile. Coordinato da @unimib (BReCHS), con AVSI partner operativo e fondi @ItalyMFA attraverso @aics_it. x.com