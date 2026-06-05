Piazza della Loggia | Papa rivela interrogatori pilotati e depistaggi

Il Papa ha riferito che durante l'indagine su Piazza della Loggia gli interrogatori furono pilotati e furono effettuati depistaggi. Sono state poste domande specifiche su come venivano manipolate le testimonianze per ottenere dichiarazioni false. Inoltre, è stato identificato un capitano responsabile dei depistaggi durante le indagini. Le rivelazioni sono state fatte in un'intervista pubblica, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.

Come venivano manipolati gli interrogatori per ottenere dichiarazioni false?. Chi era il capitano responsabile dei depistaggi durante l'indagine?. Perché Ermanno Buzzi è stato ucciso in carcere prima del processo?. Dove è finito Ugo Bonati dopo essere diventato imputato?.? In Breve Maresciallo Arli promise libertà a Papa e fratello Angelino in cambio accuse a Buzzi. Ermanno Buzzi ucciso da Tuti e Concutelli in carcere nel 1981. Ugo Bonati scomparso nel 1979 durante il procedimento giudiziario. Telefonata scherzo al Blue Note alle 22:30 del 18 maggio 1974. Raffaele Papa depone sul processo per la strage di Piazza della Loggia: emergono depistaggi e interrogatori pilotati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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