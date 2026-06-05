In Piazza Affari, il settore tecnologico e delle infrastrutture stanno crescendo, sfidando le banche nel peso del listino. Prysmian ha raggiunto una capitalizzazione superiore a quella di Generali, mentre STMicroelectronics ha superato Ferrari nel valore di mercato di maggio. Questi cambiamenti evidenziano le variazioni tra le principali aziende quotate, con i titoli tecnologici che mostrano una performance più forte rispetto ai comparti tradizionali.

Come può Prysmian superare Generali nel peso del listino milanese?. Perché STMicroelectronics ha superato Ferrari nella capitalizzazione di maggio?. Quali titoli tecnologici stanno spostando l'asse del FTSE MIB?. Come influisce la crescita dei semiconduttori sulla volatilità del mercato?.? In Breve Prysmian sale al quarto posto con un peso sul listino vicino al 6%.. STMicroelectronics cresce di 8,3 miliardi di euro raggiungendo i 37,8 miliardi.. Il settore bancario pesa per il 37,9% sul FTSE MIB a fine maggio.. UniCredit controlla oltre il 15% del listino con 110 miliardi di capitalizzazione..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piazza Affari: tech e infrastrutture sfidano il peso delle banche

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