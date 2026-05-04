Milano sale dello 0,2% | banche e tecnologia trainano Piazza Affari

Oggi Piazza Affari ha registrato un aumento dello 0,2%, con il settore bancario e quello tecnologico che hanno contribuito a questo progresso. Le azioni delle banche hanno mantenuto una certa stabilità, contrastando l’andamento negativo di altri mercati europei. Tra i titoli tecnologici, alcune società del settore hanno mostrato una crescita significativa, sostenendo il rialzo complessivo della borsa italiana.

? Cosa scoprirai Perché il comparto bancario resiste al calo dei listini europei?. Quali titoli tecnologici stanno spingendo il rialzo di Piazza Affari?. Come influisce l'operazione Unicredit su Commerzbank sul mercato italiano?. Perché i colossi energetici e industriali stanno perdendo valore oggi?.? In Breve STM sale del 4,5% e Nexi avanza del 2,6% trainando il comparto tecnologico.. Unicredit cresce dell'1% per l'offerta su Commerzbank mentre Mps sale dello 0,7%.. Spread Btp-Bund stabile a 82 punti con rendimento decennale al 3,87%.. Settore energetico in calo con A2a -1,1%, Enel -1% e Hera -0,8%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano sale dello 0,2%: banche e tecnologia trainano Piazza Affari Notizie correlate Moncler +12%: Piazza Affari vola, banche e lusso trainano la ripresa.Piazza Affari in Crescita: FTSE Mib +1%, Moncler Traina il Mercato Piazza Affari ha chiuso la seduta di oggi, 20 febbraio 2026, con un rialzo... Piazza Affari in rosso: spread a 70 punti e banche in salitaLa Piazza Affari si risveglia nel segno rosso, con il FTSEMib che scende dell’1% toccando i 44. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo dello 0,5% appesantito da Avio, Stellantis e Fincantieri. Spread a 80 punti; Borsa: Milano riduce il rialzo (+0,2%), corre Saipem, pesa Avio; Europa in lieve rialzo. A Piazza Affari sale Saipem, crolla Avio; Borsa: l'Europa sale e guarda alle banche centrali, Milano +0,3%. Borsa: Milano in rialzo con le banche, corre StmLa Borsa di Milano (+0,2%) prosegue in rialzo, sostenuta dalle banche e in controtendenza con gli altri listini europei. A Piazza Affari corrono Stm (+4,5%) e Nexi (+2,6%). (ANSA) ... ansa.it Piazza Affari apre in rialzo: svetta STM, nervosismo su Ferrari e Stellantis per i dazi USAInizio settimana positivo per Milano. STM guida i rialzi, frenano Ferrari e Stellantis per i dazi USA. Focus su UniCredit e Commerzbank. it.benzinga.com Borse europee, partenza contrastata: a Piazza Affari vola Stm (+6%) +0,2% sulla parità -0,1% A Milano #Ferrari -1% dopo rialzo dazi Usa sulle auto al 25%, #Stellantis -0,9%, Volkswagen -1,9%, BMW -2%, Mercedes -2%. Bene Leonardo +1,6% e Pr x.com Marco Nero. . Il fascino del “Fuori Milonga” L’anima della Design Week non è solo nei mobili, ma nel movimento! Un salto in Piazza Affari per trasformare il marmo in pista da ballo. Questo è lo spirito del Street Tango Festival firmato HTM. • Musica: Un mix i - facebook.com facebook