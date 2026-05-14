A Piazza Affari, Milano registra un aumento dello 0,9% grazie alla spinta di settore tech e banche. Nel frattempo, si discute di come l’aumento dei prezzi del gas possa mettere a rischio i dividendi delle utility. Si analizza anche l’effetto dello stallo tra Stati Uniti e Cina sul settore manifatturiero italiano, con particolare attenzione alle possibili ripercussioni sulla produzione e sugli investimenti. Questi temi attirano l’attenzione degli operatori di mercato e degli analisti, che monitorano attentamente gli sviluppi.

? Domande chiave Perché il rialzo del gas mette a rischio i dividendi delle utility?. Come influirà lo stallo tra USA e Cina sul manifatturiero italiano?. Quali titoli stanno attirando la liquidità che abbandona il settore industriale?. Perché lo spread Btp-Bund continua a pesare sui titoli di Stato?.? In Breve Settore tech +2%, assicurazioni +1% e banche +0,7% guidano la sessione milanese.. Stm sale del 4,4% e Stellantis avanza del 3,3% a Piazza Affari.. Prezzo del gas sale del 2% a 47,90 euro per megawattora.. Spread Btp-Bund a 73 punti con rendimento Btp a 3,78%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano vola dello 0,9%: tech e banche trascinano Piazza Affari

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