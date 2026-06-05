Il ministro dell’interno ha visitato la Prefettura, dichiarando che il caso sarà risolto a breve. Ha aggiunto che i reati sono diminuiti, ma si registra un aumento dei giovani coinvolti. Ha anche riferito che la Procura sta coordinando un lavoro importante per identificare gli autori e che si aspetta che il procedimento si concluda presto.

"Confido che a breve vengano assicurati alla giustizia gli autori, perché so che c’è un lavoro importante coordinato dalla Procura su questo e quindi è legittimamente auspicabile che il caso verrà portato a soluzione". Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi lascia intendere che il cerchio si sta inesorabilmente stringendo attorno agli assassini di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione ferroviaria Certosa. Lo fa al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale ha preso parte ieri mattina a Palazzo Diotti: al tavolo con lui il prefetto Claudio Sgaraglia, il capo della polizia Vittorio Pisani, il sindaco Giuseppe Sala, il procuratore Marcello Viola, il questore Bruno Megale, i comandanti provinciali di Arma e Finanza Rodolfo Santovito e Andrea Fiducia e il capo dei ghisa Gianluca Mirabelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piantedosi in Prefettura: "A breve risolviamo il caso. Reati giù, ma più giovani"

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Citofonare #Sgaraglia c/o Prefettura di Milano, Corso Monforte 31, garante dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini milanesi, oppure al Ministro dell’Interno che lo ha nominato, titolare del dicastero preposto: #Piantedosi, #Lega, c/o Piazza del Vimina x.com

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