A Milano, i reati sono in diminuzione, ma l’età dei responsabili si abbassa. Il ministro dell’Interno ha affermato che la città affronta problemi particolari e che i giovani commettono reati più spesso rispetto al passato. La diminuzione dei reati si registra in vari ambiti, ma l’età dei soggetti coinvolti si è ridotta, secondo quanto dichiarato. Nessun dettaglio sui numeri specifici o sui tipi di reati coinvolti.

“ Milano sicuramente è una città che soffre di alcuni problemi specifici, che manifesta ciclicamente, periodicamente, degli eventi, delle situazioni molto importanti, molto critiche, ma non si può prescindere da una valutazione complessiva di una città che vede calare enormemente statisticamente la commissione di reati, anche su voci molto importanti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a margine del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura a Milano. “È successo l’anno scorso, sul 2024, i primi cinque mesi di quest’anno sembrano confermare questa tendenza. Calano i reati, ma cala anche l’età di coloro che li commettono, c’è sempre una maggiore incidenza di commissione di reati di persone che hanno un’età minore rispetto al passato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Milano, Piantedosi: "Calano i reati ma cala anche l'età di chi li commette"

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