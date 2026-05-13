Derby di Roma Piantedosi non ha dubbi | La decisione della Prefettura è la più logica Ma il problema poteva essere risolto prima

Da juventusnews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby di Roma ha acceso il dibattito sulla decisione della Prefettura riguardo alla gestione dell’evento. Il ministro dell’Interno ha commentato la scelta, definendola la più logica, e ha aggiunto che il problema avrebbe potuto essere risolto in anticipo. A margine di un evento pubblico, Piantedosi ha espresso anche una critica indiretta alla Lega, senza entrare nei dettagli.

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di Francesco Spagnolo Derby di Roma, Piantedosi a margine di un evento ha analizzato la decisione della Prefettura lanciando una stoccata importante alla Lega. La gestione dell’ordine pubblico nella Capitale torna al centro del dibattito istituzionale a causa delle recenti variazioni di calendario che hanno interessato il Derby di Roma. La stracittadina, inizialmente prevista per domenica a mezzogiorno, è stata ufficialmente posticipata a lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Una scelta dettata dalla necessità di decongestionare l’area del Foro Italico, impegnata contemporaneamente con le fasi finali degli Internazionali di tennis. Sulla questione è intervenuto il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sottolineando la razionalità di un provvedimento mirato a tutelare la sicurezza urbana.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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