Derby di Roma Piantedosi non ha dubbi | La decisione della Prefettura è la più logica Ma il problema poteva essere risolto prima

Il derby di Roma ha acceso il dibattito sulla decisione della Prefettura riguardo alla gestione dell’evento. Il ministro dell’Interno ha commentato la scelta, definendola la più logica, e ha aggiunto che il problema avrebbe potuto essere risolto in anticipo. A margine di un evento pubblico, Piantedosi ha espresso anche una critica indiretta alla Lega, senza entrare nei dettagli.

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