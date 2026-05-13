Derby di Roma Piantedosi non ha dubbi | La decisione della Prefettura è la più logica Ma il problema poteva essere risolto prima
Il derby di Roma ha acceso il dibattito sulla decisione della Prefettura riguardo alla gestione dell’evento. Il ministro dell’Interno ha commentato la scelta, definendola la più logica, e ha aggiunto che il problema avrebbe potuto essere risolto in anticipo. A margine di un evento pubblico, Piantedosi ha espresso anche una critica indiretta alla Lega, senza entrare nei dettagli.
di Francesco Spagnolo Derby di Roma, Piantedosi a margine di un evento ha analizzato la decisione della Prefettura lanciando una stoccata importante alla Lega. La gestione dell’ordine pubblico nella Capitale torna al centro del dibattito istituzionale a causa delle recenti variazioni di calendario che hanno interessato il Derby di Roma. La stracittadina, inizialmente prevista per domenica a mezzogiorno, è stata ufficialmente posticipata a lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Una scelta dettata dalla necessità di decongestionare l’area del Foro Italico, impegnata contemporaneamente con le fasi finali degli Internazionali di tennis. Sulla questione è intervenuto il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sottolineando la razionalità di un provvedimento mirato a tutelare la sicurezza urbana.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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