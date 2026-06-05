Il Governo ha approvato il progetto per installare 480 telecamere di videosorveglianza nel comune di Rozzano. L’intervento prevede l’installazione di nuovi dispositivi in diverse zone della città, con l’obiettivo di rafforzare il controllo e la sicurezza urbana. La decisione arriva dopo un iter di approvazione e rappresenta un potenziamento delle misure di sorveglianza già in atto.

Un importante passo avanti sul fronte della sicurezza urbana. È stato infatti approvato dal Governo il progetto che consentirà di implementare in maniera significativa il sistema di videosorveglianza cittadino. L’intervento rientra tra le misure previste dal Decreto Caivano Bis e porterà all’installazione di oltre 480 telecamere distribuite sull’intero territorio comunale. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di rafforzare il controllo delle aree urbane, migliorare la prevenzione dei reati e garantire un maggiore presidio del territorio. Il sistema sarà inoltre utile per contrastare fenomeni quali l’abbandono illecito dei rifiuti, il vandalismo e altri reati di natura ambientale, oltre a favorire l’individuazione di veicoli rubati o abbandonati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piano sicurezza, il Governo approva . In arrivo 480 telecamere su Rozzano

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