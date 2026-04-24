Durante la discussione sul decreto sicurezza, il governo ha approvato l’ordine del giorno firmato con un voto favorevole. Questa decisione è stata presa durante la seduta parlamentare, senza modifiche al testo originale. La proposta riguarda misure specifiche in materia di sicurezza, e il voto è stato espresso alla fine della discussione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dai rappresentanti dell’esecutivo.

Durante la discussione sul decreto sicurezza, il governo ha accolto l’ordine del giorno firmato con la collega Malavasi, che impegna l’esecutivo a rafforzare in modo strutturale la presenza delle forze dell’ordine nel territorio della provincia di Reggio Emilia e a contrastare la progressiva riduzione degli organici destinati alla sicurezza pubblica. Con queste parole il deputato Pd Andrea Rossi ha annunciato l’impegno del Governo nel migliorare la sicurezza della città. Un tema emerso con forza dopo la maxi rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica vicino la teatro Valli. "Reggio Emilia è una provincia con un tessuto produttivo rilevante e un’elevata mobilità quotidiana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Più sicurezza. Il governo approva l’ordine

Decreto Sicurezza: la Camera approva la fiducia con 203 voti

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