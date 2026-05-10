Miasino telecamere contro i furti | via libera al piano sicurezza

Il comune di Miasino ha approvato il progetto per l’installazione di un sistema di telecamere di sorveglianza in alcune zone della città. La decisione arriva dopo aver esaminato il piano esecutivo presentato dall’amministrazione comunale. L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare i furti e migliorare la sicurezza pubblica. I lavori per l’installazione delle telecamere sono stati avviati di recente.

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