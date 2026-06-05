L’amministrazione comunale prosegue con il Piano Asfalti 2026, che prevede interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria. Dopo alcuni lavori già completati, sono in corso interventi in varie zone del territorio e delle frazioni. A breve, sarà avviato un nuovo intervento in via Rigone. È previsto un investimento di circa un milione di euro nel 2026.

Continua il programma del Piano Asfalti 2026 di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria comunale, con una serie di interventi già conclusi e altri che stanno toccando progressivamente diverse zone del territorio e delle frazioni. Durante il mese di aprile e maggio è stato realizzato il primo consistente stralcio di asfaltature che ha riguardato via Piantoni, via Gazzinella, via della Posta, rinforzo dell arginatura di via Molino, via Rossini, via Paratore e via Alberelli. A lavori terminati è stata completata, in questi giorni, anche la realizzazione della segnaletica orizzontale. Nel piano degli interventi già programmati e che... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piano asfalti, step in via Rigone. Accorsi: "Un milione di euro nel 2026"

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