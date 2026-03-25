Treviglio al via il Piano asfalti 2026 | primo lotto da 360mila euro

A Treviglio è stato avviato il Piano asfalti 2026, con un investimento complessivo di 360mila euro. Il primo lotto di lavori riguarda la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, coinvolgendo diverse aree della città. L’intervento si inserisce in un programma più ampio volto a migliorare la rete viaria locale.

Treviglio. Al via il Piano asfalti 2026. Si tratta, nel dettaglio, del primo lotto di manutenzioni straordinarie su strade e marciapiedi: un investimento che cuba in tutto 360mila euro. I lavori inizieranno ad aprile e si concluderanno entro i primi di giugno, interessando complessivamente 12mila metri quadrati di superficie urbana. L’obiettivo è duplice: da un lato il decoro, dall’altro la sicurezza della viabilità, con particolare attenzione ai pedoni, alle categorie fragili e alle aree vicine alle scuole. Il primo lotto sarà seguito da una seconda tranche già inserita nel Piano opere pubbliche 2026, da 400mila euro, a cui si aggiunge il progetto di riqualificazione dei marciapiedi lungo la circonvallazione interna, nel collegamento tra la stazione Centrale, piazza Setti e la stazione Ovest. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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