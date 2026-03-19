Negli ultimi mesi sono stati spesi quasi un milione di euro per lavori di asfaltatura su diverse strade della città. I fondi sono stati destinati a interventi di riqualificazione del manto stradale, coinvolgendo varie arterie principali e secondarie. Gli interventi sono stati realizzati con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità locale.

Quasi un milione di euro fra quelli spesi negli ultimi mesi e gli altri per i lavori di asfaltatura di diverse strade. A Savignano sono iniziati da via Fratelli Cairoli. Poi il cantiere proseguirà su via Amaduzzi per approdare poi in via Raffaello Sanzio. L’intervento nel suo complesso punta al risanamento della pavimentazione stradale delle tre importanti strade comunali tramite fresatura dello strato esistente e successivo rifacimento di un nuovo strato di usura. L’investimento complessivo per queste ultime opere è di 164.992,87 euro, che vanno ad aggiungersi ai 700mila euro relativi al corposo slot di interventi che ha riguardato nei mesi scorsi le vie Pulida, Borghetto, Pisacane, un tratto di via Colombarazzo II, Euclide e Montefiorino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quasi un milione di euro per i nuovi asfalti

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