Vespa Club Piacenza apre la stagione con un VespAperitivo a Caorso

Il Vespa Club Piacenza ha avviato ufficialmente la stagione 2026 con un evento chiamato VespAperitivo, svoltosi a Caorso. L’iniziativa ha visto i soci riunirsi per un aperitivo, con l’obiettivo di utilizzare le loro Vespa dopo il periodo invernale. La manifestazione si è svolta in una località della provincia di Piacenza, coinvolgendo i partecipanti in un momento di ritrovo e condivisione prima di iniziare le attività motoristiche dell’anno.

Arriva la primavera e come da tradizione Vespa Club Piacenza inaugura la stagione 2026 con il VespAperitivo per sgranchire le piccole ruote delle Vespa dei soci. Quest'anno è stata scelta la bellissima Rocca Mandelli di Caorso, come cornice della giornata di festa dei vespisti. Un grande.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate "L'8 in Vespa": donne e Vespa Club insieme per dire 'no' alla violenza di genereIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Una Vespa, una donna, un messaggio di solidarietà. Leggi anche: Open Gate 2026, Sogin apre le porte delle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina e Garigliano Contenuti di approfondimento Si parla di: Il circuito e le prime corse sulle strade piacentine: torna Aperimeccanica; Torna Aperimeccanica alla Balera: motori, musica e generazioni a confronto. Raduno di Vespe a Piacenza, festa per 70/o anniversario clubSeicento Vespe, e più di settecento vespisti, si sono date appuntamento questa mattina nel cuore di Piacenza, in piazza Cavalli, per un evento dedicato al 70esimo anniversario di fondazione del Vespa ... ansa.it