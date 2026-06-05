Pfas allo studio dispositivi in carta per rilevarli sul posto

Alcuni ricercatori stanno studiando dispositivi in carta in grado di rilevare i Pfas sul posto. L’obiettivo è creare strumenti rapidi, selettivi e a basso costo che possano essere usati direttamente in ambienti ambientali e industriali complessi. Questi dispositivi potrebbero permettere analisi immediate senza bisogno di laboratori specializzati, facilitando il monitoraggio dei contaminanti chimici. La ricerca si concentra sulla semplicità d’uso e sull’efficacia nel rilevare le sostanze in modo affidabile.

Sviluppare strumenti rapidi, selettivi e a basso costo per rilevare la presenza di Pfas direttamente sul campo, anche in contesti ambientali e industriali complessi. È questo l'obiettivo del progetto di ricerca sui 'Dispositivi analitici in carta per il rilevamento in-situ di Pfas', presentato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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