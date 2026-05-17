Farmaci e PFAS | lo studio smentisce l’uso indispensabile dei chimici

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente è stato pubblicato uno studio che analizza il legame tra farmaci e sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). La ricerca esamina come alcuni farmaci possano finire nelle acque potabili e quali pratiche adottano le aziende farmaceutiche nell’utilizzo di sostanze chimiche. Si indaga anche sul motivo per cui l’industria continui a impiegare composti già sostituibili, nonostante le alternative disponibili. Il rapporto non fa riferimenti a nomi specifici di aziende o enti coinvolti.

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? Domande chiave Come possono i farmaci contaminare le nostre riserve di acqua potabile?. Perché l'industria farmaceutica continua a usare sostanze chimiche già sostituibili?. Quali rischi reali corrono i cittadini attraverso il consumo di alimenti contaminati?. Chi ha deciso di dare priorità all'efficacia medica sulla salute ambientale?.? In Breve L'84% dei principi attivi analizzati produce acido trifluoroacetico persistente nelle riserve idriche.. Daniela Gildemeister evidenzia la mancanza di incentivi economici per la produzione sostenibile.. Il PFOA è classificato come probabilmente cancerogeno dalle autorità degli Stati Uniti.. Il Forever Pollution Project ha individuato 23 mila siti contaminati in Europa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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