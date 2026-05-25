Dispositivi elettronici più veloci ed efficienti grazie allo studio Cnr-Unimore sulla ferroelettricità

Da modenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un team di ricercatori ha studiato i materiali bidimensionali, evidenziando miglioramenti nella loro ferroelettricità. La ricerca, condotta dall'Istituto nanoscienze del Cnr di Modena e dall'Università di Modena e Reggio Emilia, ha portato a dispositivi elettronici più veloci ed efficienti. Lo studio ha analizzato le proprietà di questi materiali, con l’obiettivo di sviluppare componenti più performanti per l’elettronica futura. I risultati sono stati pubblicati in una rivista scientifica internazionale.

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Uno studio condotto dall'Istituto nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche di Modena (Cnr-Nano) e dell'Università di Modena e Reggio Emilia fornisce un importante passo avanti nella comprensione dei materiali bidimensionali, promettenti per l'elettronica del futuro. La ricerca. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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