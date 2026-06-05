Petrolio e se il peggio dovesse ancora arrivare? L’analisi di Torlizzi

Da formiche.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il mercato petrolifero si trova ancora in una fase di instabilità, a tre mesi dall’interruzione dell’offerta più significativa nella storia moderna, causata dalla crisi di Hormuz. Il prezzo del Brent si mantiene intorno ai 100 dollari al barile, mentre la volatilità si riduce progressivamente. Nonostante questa stabilizzazione apparente, alcuni analisti suggeriscono che potrebbero esserci ulteriori sviluppi negativi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il mercato petrolifero sta mandando un messaggio che pochi sembrano voler ascoltare. A tre mesi dall’inizio della crisi di Hormuz, con la più grande interruzione dell’offerta nella storia moderna, il brent oscilla intorno ai 100 dollari al barile e la volatilità continua a diminuire. Per molti è il segnale che il peggio sia passato. In realtà è la dimostrazione di quanto il sistema globale stia consumando le proprie riserve per mantenere un’apparente normalità. La narrativa dominante racconta di un mercato che ha assorbito lo shock. Quella reale parla invece di un equilibrio ottenuto attraverso misure straordinarie e difficilmente sostenibili nel tempo. 🔗 Leggi su Formiche.net

petrolio e se il peggio dovesse ancora arrivare l8217analisi di torlizzi
© Formiche.net - Petrolio, e se il peggio dovesse ancora arrivare? L’analisi di Torlizzi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Capello: "Juve, tieniti stretto Spalletti. Ma se non dovesse arrivare la Champions..."

Milan, Ordine sul summit ‘riservato’ con Cardinale: “Ho capito i suoi piani, il peggio deve ancora arrivare”Durante un incontro riservato con Gerry Cardinale, un giornalista sportivo ha riferito di aver appreso i piani del dirigente, tra cui il veto sui...

Temi più discussi: Crisi energetica: sotto controllo, ma il peggio può arrivare; A Cuba va sempre peggio; Mercato petrolifero, la Cina potrebbe evitare lo scenario peggiore; Il Brent viaggia verso il mese peggiore dallo scoppio della pandemia.

petrolio e se il peggioPetrolio, il crollo delle importazioni cinesi è ora una scommessa sul calo dei prezziLe tensioni di Hormuz tengono i prezzi del petrolio ben ancorati intorno ai 100 dollari al barile (ieri il Brent era a quota 96 dollari) e ancora lo saranno se continua la guerra ... ilmessaggero.it

petrolio e se il peggioLa Cina potrebbe aver evitato il peggio al mercato del petrolio: ecco perché i prezzi non sono esplosiMercato petrolifero globale, la Cina potrebbe aver rinviato la crisi, evitando per ora un'impennata dei prezzi ... fortuneita.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web