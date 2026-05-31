Durante un incontro riservato con Gerry Cardinale, un giornalista sportivo ha riferito di aver appreso i piani del dirigente, tra cui il veto sui dirigenti italiani e un budget ridotto a causa dell'assenza di Champions League. La riunione si è svolta allo 'SportMediaset Live Riccione'. Non sono stati forniti dettagli su eventuali decisioni o tempi, ma si parla di un possibile proseguimento di strategie già avviate.

I dettagli emersi sul ribaltone societario che ha azzerato l'organigramma del Milan continuano a delineare uno scenario sempre più complesso per il futuro del club. Prima di ufficializzare i licenziamenti in tronco di Furlani, Moncada, Tare e Allegri all'indomani del k.o. contro il Cagliari, il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, ha tenuto un summit strategico a porte chiuse con un ristretto gruppo di giornalisti selezionati. A rivelare i contenuti e le linee guida di questo incontro riservato è stato oggi Francesco Ordine, giornalista de Il Giornale e del Corriere dello Sport, intervenuto in diretta nel corso dello speciale di SportMediaset Live Riccione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ordine sul summit ‘riservato’ con Cardinale: “Ho capito i suoi piani, il peggio deve ancora arrivare”

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Milan, i dettagli dellESCLUSIVA: summit a pranzo tra Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli. Furlaniout

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