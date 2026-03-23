U na brusca frenata, ma la corsa non è ancora finita. Il pareggio con il Sassuolo allo Stadium e il largo successo del Como sul Pisa ieri hanno fatto scivolare la Juventus a -3 dal quarto posto in classifica. "Ma la Champions è ancora possibile", chiarisce subito Fabio Capello. Certo, la Juve vista sabato sera ha deluso un po’ tutti. "La mia impressione - continua l’ex tecnico bianconero - è che dopo l’1-0 la squadra abbia pensato che fosse fin troppo facile contro un Sassuolo decimato e relativamente tranquillo. Al solito, però, quando spegni l’interruttore poi è difficile riaccendere la luce e le cose si sono complicate con l’1-1". Che cosa non l’ha convinta in particolare? "Innanzitutto Yildiz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Juve, tieniti stretto Spalletti. Ma se non dovesse arrivare la Champions..."

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