petro accusa gli usa di appoggiare narco paramilitari in colombia

Notizia in breve

Il presidente ha accusato gli Stati Uniti di sostenere gruppi narco-paramilitari in Colombia. Non sono stati forniti dettagli sui gruppi specifici coinvolti. La denuncia arriva in un momento di tensione politica, con il secondo turno elettorale previsto per il 21 giugno. Nessuna dichiarazione ufficiale statunitense ha commentato le accuse. La posizione del governo colombiano resta invariata, senza ulteriori comunicazioni ufficiali sul tema.