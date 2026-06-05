Petro accusa gli USA di appoggiare narco-paramilitari in Colombia
Il presidente ha accusato gli Stati Uniti di sostenere gruppi narco-paramilitari in Colombia. Non sono stati forniti dettagli sui gruppi specifici coinvolti. La denuncia arriva in un momento di tensione politica, con il secondo turno elettorale previsto per il 21 giugno. Nessuna dichiarazione ufficiale statunitense ha commentato le accuse. La posizione del governo colombiano resta invariata, senza ulteriori comunicazioni ufficiali sul tema.
Chi sono i gruppi paramilitari accusati da Petro di collaborare con Washington? Come influenzerà il sostegno di Trump l'esito del ballottaggio del 21 giugno? Quali cambiamenti subiranno le politiche antidroga con la vittoria di De la Espriella? Perché l'appoggio americano a un candidato locale mette a rischio la sovranità colombiana??? In Breve Ballottaggio presidenziale previsto per il 21 giugno tra Cepeda e De la Espriella Trump sostiene il candidato conservatore Abe . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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