Colombia | gli Usa assediano Petro sul narcotraffico con un occhio alle presidenziali di maggio

Gli Stati Uniti hanno intensificato le pressioni sul governo colombiano riguardo al narcotraffico, concentrandosi sul presidente uscente Gustavo Petro. Le autorità americane hanno avanzato accuse e richieste di azioni concrete per contrastare le rotte traffichere e le attività illegali nel paese. La situazione si inserisce in un contesto politico in vista delle elezioni presidenziali di maggio, che potrebbero influenzare le future strategie di cooperazione.

La notizia che Gustavo Petro, presidente uscente della Colombia, sarebbe stato qualificato dalla Drug Enforcement Agency (Dea), l’agenzia antidroga statunitense, come “ obiettivo prioritario ” rafforza la tensione a Bogotà a poco più di due mesi dal voto per scegliere il successore dell’ex militante e guerrigliero di estrema sinistra divenuto presidente al termine di una parabola di potere intensa e divisiva. L’inchiesta su Petro. Il leader del Pacto Historico, coalizione divenuto partito unico e movimento collettivo nel 2025, non si può, per limiti costituzionali, candidare per un secondo mandato consecutivo dopo aver vinto le presidenziali del 2022. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Colombia: gli Usa assediano Petro sul narcotraffico con un occhio alle presidenziali di maggio Articoli correlati Leggi anche: Colombia lacerata dal narcotraffico e con l’ultradestra che incombe: il presidente Petro vola da Trump Usa-Colombia, l'incontro Trump-Petro a Washington dopo settimane di accuse e tensioni(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato per quasi due ore il suo omologo colombiano Gustavo Petro alla Casa Bianca, in...