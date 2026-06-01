Una nuova fase si apre in Colombia con l’avvio di negoziati tra il governo e gruppi armati, mentre alcune zone del paese sono ancora sotto pressione militare. Le autorità hanno annunciato l’inizio di trattative per raggiungere un accordo di pace, ma continuano anche operazioni militari in aree strategiche. La situazione rimane complessa, con operazioni di sicurezza in corso e colloqui diplomativi avviati in diverse regioni.

Le elezioni colombiane arrivano in un momento in cui l’amministrazione Usa sta intervenendo con l’obiettivo di favorire un riorientamento politico. Da un lato Washington guarda con interesse alla possibilità di un ritorno conservatore a Bogotà, dall’altro il candidato Iván Cepeda, vicino a Petro, dovrà prendere nota degli errori del suo predecessore, la cui reazione a Trump non ha fatto altro che aumentare le tensioni tra i Paesi. L’analisi di Tiziano Breda, analista senior per l’America Latina e i Caraibi presso Acled Continuità o cambio di rotta? Negoziati o pressione militare come ricetta per risolvere il conflitto interno più lungo... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Da Petro al dopo Petro, così la Colombia cerca una rotta

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Gustavo Petro desata nuevo lío diplomático para Colombia

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