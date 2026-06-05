Un uomo ha subito un pestaggio davanti alla stazione di Porto San Giorgio, riportando un trauma cranico. La vittima ha riferito che l’aggressione si è verificata dopo un mese di tensioni non specificate. L’incidente è avvenuto in un'area pubblica, e l’uomo ha descritto l’episodio come “orribile”. La polizia sta indagando per identificare gli aggressori.

PORTO SAN GIORGIO «È una situazione che andava avanti almeno da un mese, non è nata ieri, quando mi hanno colpito». Non ha voglia di ricordare quanto accaduto il giorno prima, la vittima dell’aggressione di mercoledì sera da parte di quattro magrebini davanti alla stazione ferroviaria. Anche perchè lui, un cileno da molti anni residente in Italia e perfettamente integrato in città, nonostante i colpi subiti, sta lavorando. Il referto «Cosa vuole che le dica? Ho riportato un trauma cranico, ho il referto, con quindici giorni di prognosi. È stata una cosa orribile, può immaginare. L’aggressore lo conosco bene, quando poi è scappato mi ha anche minacciato, e mia figlia è sotto choc per quanto è accaduto, è ovvio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Pestaggio davanti alla stazione di Porto San Giorgio, parla la vittima: «Ho trauma cranico, è stato orribile. Ora non sarà semplice dimenticare»

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