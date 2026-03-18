Ventenne aggredito davanti al Duomo di Milano trauma cranico e lesioni per la vittima

Martedì 17 marzo, poco dopo le 22, un ragazzo di 20 anni è stato aggredito in via Orefici a Milano. La vittima, di origini egiziane, ha riportato un trauma cranico e diverse lesioni. L'aggressore, anch'egiziano, è stato fermato dai carabinieri e ora è indagato per lesioni personali. L'episodio è avvenuto davanti al Duomo, nel centro della città.

Un ragazzo di 20 anni è stato aggredito martedì 17 marzo, poco dopo le 22, in via Orefici a Milano. Il giovane egiziano è stato colpito da un connazionale, poi bloccato dai carabinieri e indagato per lesioni personali. La notizia, riportata da MilanoToday, racconta che tutto sarebbe avvenuto nella via che collega piazza Duomo a Cordusio, più precisamente all’altezza del civico 10.l Non si conosco le ragioni che hanno portato allo scontro i due, che apparivano entrambi in un evidente stato di alterazione psicofisica. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, dopo la chiamata al 112 di alcuni passanti che avevano notato la zuffa. Immediato l’intervento con un’ ambulanza e un’automedica dei sanitari del 118 che hanno soccorso la vittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ventenne aggredito davanti al Duomo di Milano, trauma cranico e lesioni per la vittima Articoli correlati Leggi anche: Aggredito senza un perché e riempito di botte: trauma cranico, lesioni multiple e fratture Aggredito in strada: in ospedale con trauma cranico e lesioni alle gambePISA – Aggressione all’alba nelle strade di Pisa, dove un uomo di 36 anni, di nazionalità albanese, è stato preso di mira da uno o più malviventi. Tutto quello che riguarda Ventenne aggredito davanti al Duomo di... Aggredito e picchiato davanti al Duomo di Milano (in via Orefici): gravissimo un ragazzo di 21 anniÈ successo nella serata di martedì 17 marzo nella via che collega piazza Duomo a Cordusio. Indagano i carabinieri ... milanotoday.it Ventenne accoltellato a Milano, 4 minori in carcere per tentato omicidioDue 17enni italiani e due 16enni dello Sri Lanka sono stati arrestati dai carabinieri per tentato omicidio in concorso, porto d'armi e lesioni aggravate. I quattro sono i presunti responsabili di un'a ... msn.com