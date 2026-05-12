Tentato omicidio in stazione Trauma cranico per un 29enne Fermato uno studente di 15 anni

Nella giornata di oggi, una lite violenta in una stazione ha portato a un tentato omicidio, con un giovane di 29 anni che ha riportato un trauma cranico. Secondo le ricostruzioni, un ragazzo di 15 anni avrebbe colpito ripetutamente l’avversario con pugni e calci anche dopo che quest’ultimo era caduto a terra privo di sensi. La polizia ha fermato il minorenne poco dopo l’incidente.

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Ha continuato a sferrare pugni e calci anche quando ormai il suo contendente era riverso a terra privo di sensi. Nessuno è ancora riuscito a capire la ragione di tanta violenza. Del resto il minorenne non è ancora comparso davanti al giudice per le indagini preliminari. E il ferito, subito ricoverato in ospedale, non riesce ancora a parlare: per lui, prognosi riservata e grave trauma cranico-facciale con focolai cerebrali. I protagonisti dell’episodio di violenza verificatosi sabato notte dentro alla stazione ferroviaria, sono uno studente 15enne già noto alle forze dell’ordine e portato in una struttura bolognese, in attesa di essere trasferito in un centro per minori di Ancona, con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato (dai futili motivi e dalla crudeltà).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio in stazione. Trauma cranico per un 29enne. Fermato uno studente di 15 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, 14enne ferito a piazza Municipio per uno sguardo di troppo a una ragazzina: fermato un 15enne. Pm: tentato omicidioÈ stato arrestato nella notte il quindicenne ritenuto responsabile dell’aggressione a colpi di coltellate di un 14enne in piazza Municipio. Omicidio Serena Mollicone, la medica legale Cattaneo: “Morta soffocata dopo forte trauma cranico”Cristina Cattaneo ha ribadito nel processo di secondo grado bis la sua superperizia: che Serena Mollicone è stata uccisa per un'asfissia meccanica... Argomenti più discussi: Tentato omicidio in stazione. Trauma cranico per un 29enne. Fermato uno studente di 15 anni; Ventenne accoltellato vicino alla stazione durante la lite: portato in ospedale. In fuga l'aggressore; Primavalle: irrompe in casa della ex e accoltella un amico della donna al collo e alla schiena; Aggredisce con un coltello il comandante della Polfer: 64enne arrestato a Sapri. Colpisce 52enne con un’accetta per un debito non pagato, arrestato per tentato omicidio: I Carabinieri della Stazione di Sortino hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per tentato omicidio, un operaio 45enne di Sortino,… dlvr.it/TSR7Z1 #Cronaca #cronac x.com Il leader del tuo paese è mai stato assassinato? reddit Ricercato per tentato omicidio in Kosovo, arrestato nel brescianoViveva da anni nella Bassa bresciana e lavorava come operaio edile, ma sul suo nome gravava un mandato di arresto internazionale per tentato omicidio. Un cittad ... elivebrescia.tv