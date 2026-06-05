Pescara e Napoli vicini di ritiro amichevole in vista?

Pescara e Napoli si trovano a pochi chilometri di distanza per i ritiri estivi, con possibilità di sfida amichevole al Patini. I biancazzurri sono a Campo di Giove fino al 2030, mentre gli ex campioni d’Italia sono a Castel di Sangro. Entrambe le squadre si allenano in Abruzzo e potrebbero incrociarsi per una partita di preparazione prima dell’inizio della stagione.

Vicini di ritiro e forse avversari al Patini per una partita amichevole. Pescara e Napoli in estate saranno a pochi km di distanza a fatica, i biancazzurri a Campo di Giove (contratto fino al 2030) e gli ex campioni d'Italia a Castel di Sangro come da qualche anno a questa parte. Il Delfino. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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