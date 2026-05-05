Una proposta di legge mira a creare una Città Metropolitana che unisca Pescara con i comuni vicini, tra cui Montesilvano e Spoltore. La proposta prevede modifiche ai trasporti tra queste aree e la possibilità di ottenere nuovi fondi attraverso il riconoscimento metropolitano. La discussione sulla proposta si concentra sulla definizione di un nuovo assetto amministrativo e sulla gestione dei servizi pubblici nella zona.

? Cosa scoprirai Come cambierebbero i trasporti tra Pescara, Montesilvano e Spoltore?. Quali nuovi fondi arriverebbero grazie al riconoscimento metropolitano?. Perché il progetto del 2014 non è mai diventato realtà?. Chi gestirà concretamente i servizi comuni tra i vari comuni?.? In Breve Proposta bypassa il fallimento del referendum consultivo del 2014 sul Comune unico.. Il progetto coinvolge 14 realtà metropolitane italiane per nuovi finanziamenti territoriali.. Il deputato Sottanelli riceve il supporto politico di Bonanni, presidente regionale Azione.. Coordinamento unitario su mobilità e urbanistica per Pescara, Montesilvano e Spoltore.. Il deputato Sottanelli ha depositato una proposta di legge alla Camera per istituire la Città Metropolitana di Pescara, cercando di superare il blocco che ferma la fusione con Montesilvano e Spoltore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara: proposta di legge per la Città Metropolitana con i comuni vicini

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