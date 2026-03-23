Pescara - Intervento tempestivo nei Colli dopo l’allarme lanciato dai residenti: decisivo il coordinamento tra forze dell’ordine, vigili del fuoco e sanitari del 118 Momenti di forte apprensione ai Colli di Pescara, dove una coppia di coniugi ultranovantenni è stata soccorsa dopo essere stata colpita da un improvviso malore all’interno della propria abitazione. Determinante si è rivelata la prontezza dei vicini di casa, che, non avendo notizie da diverse ore, hanno deciso di contattare i soccorsi. I due anziani, rispettivamente di 97 e 90 anni, sono stati trovati in condizioni critiche ma ancora in vita grazie al rapido intervento attivato tramite il Numero Unico di Emergenza 112. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Dramma sfiorato a Pescara: coppia di anziani salvata dai vicini

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