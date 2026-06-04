Torna la pesca sportiva ricreativa al porto di Ortona

Dal primo giugno 2026, la pesca sportiva e ricreativa è stata riattivata nel porto di Ortona, nell’area all’estremità del molo sud. La ripresa permette anche il libero transito pedonale in quella zona, seguendo le modalità stabilite dal nuovo regolamento. La decisione riguarda esclusivamente questa sezione del porto, mentre non sono state segnalate altre variazioni o restrizioni nelle aree circostanti.

Dal primo giugno 2026 nel porto di Ortona è nuovamente consentito lo svolgimento della pesca sportiva e ricreativa nell’area individuata all’estremità del molo sud, oltre al libero transito pedonale secondo le modalità previste dal nuovo regolamento. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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