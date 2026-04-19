una giornata di pesca per i giovanissimi ai laghetti di roveredo di pocenia a cura di aps carlino

Da udinetoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26, ai laghetti Nardon di Roveredo di Pocenia, si terrà la prima gara promozionale sociale di pesca alla trota dedicata alla categoria Pierini. L’evento è organizzato dall’associazione APS Carlino e coinvolge i giovani appassionati di pesca. La competizione si svolgerà durante tutta la giornata e vede la partecipazione di diversi giovani pescatori. La manifestazione è rivolta ai ragazzi e mira a promuovere l’attività tra i più giovani.

Domenica 26, ai laghetti Nardon di Roveredo di Pocenia, si svolgerà la 1a gara promozionale sociale di pesca alla trota della categoria Pierini. Il campo di gara deve essere riservato a ragazze e ragazzi fini a 14 anni che devono essere accompagnati dai genitori e in regola con il tesseramento.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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