una giornata di pesca per i giovanissimi ai laghetti di roveredo di pocenia a cura di aps carlino

Domenica 26, ai laghetti Nardon di Roveredo di Pocenia, si terrà la prima gara promozionale sociale di pesca alla trota dedicata alla categoria Pierini. L’evento è organizzato dall’associazione APS Carlino e coinvolge i giovani appassionati di pesca. La competizione si svolgerà durante tutta la giornata e vede la partecipazione di diversi giovani pescatori. La manifestazione è rivolta ai ragazzi e mira a promuovere l’attività tra i più giovani.

Domenica 26, ai laghetti Nardon di Roveredo di Pocenia, si svolgerà la 1a gara promozionale sociale di pesca alla trota della categoria Pierini. Il campo di gara deve essere riservato a ragazze e ragazzi fini a 14 anni che devono essere accompagnati dai genitori e in regola con il tesseramento.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Naminokori: una giornata di benessere, arte e cura di sé Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Viaggio in Liguria storie di mare, pesci e pescatori La puntata; Golfo dell’Asinara, al via la supersfida della pesca a canna da natante; Mondiali di pesca, si alza il sipario: Vetrina straordinaria per Ostellato; Dolzago: giornata di pesca con i ragazzi del Girasole. Manfredonia, il 19 aprile doppie limitazioni in mare per regata e gara di pesca in apneaIl 19 aprile a Manfredonia e Mattinatella scattano divieti temporanei in mare per regata 420 e gara di pesca in apnea. pugliapress.org Dolzago: giornata di pesca con i ragazzi de ''Il Girasole''Domenica 10 maggio si terrà infatti la 32ª Giornata di Pesca organizzata dalla A.S.D. Pescatori Missaglia, dedicata ai ... casateonline.it 19/4/26. Giochi,festa,tavola rotonda con esperti alla prima giornata diocesana dello sport, in corso di svolgimento questo pomeriggio a Borgo Madonna con la bella accoglienza da parte della parrocchia della Navicella. (foto M. Panajotti e A. Bellato) x.com Serie C, 37^ giornata: in campo tutte le sfide del girone C LIVE https://tinyurl.com/y75zpt7u facebook