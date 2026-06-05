Il governo ha annunciato che sono disponibili fondi per coprire il caro gasolio dei pescatori. Dopo circa ventiquattro ore dalla protesta, le barche rimangono ferme nei porti, mentre i pescatori aspettano di ricevere i soldi promessi. La questione riguarda le difficoltà causate dall’aumento dei costi del carburante e dalle regole europee che limitano le attività di pesca.

Poco più di 24 ore e arriva la risposta del governo alla protesta dei pescatori, barche ferme nei porti, stremati da caro gasolio e dalle regole capestro dell’Europa. "L’apertura, a partire dal 20 giugno, della piattaforma per la presentazione delle domande sul credito d’imposta sul carburante, era una misura attesa dalle imprese della pesca", commenta Vadis Paesanti, vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca Emilia Romagna. Una misura che rappresenta una boccata d’ossigeno davanti ai picchi del gasolio che ha registrato un aumento del 50%, con punte dell’80% tra aprile e la prima settimana di maggio. Non è stata la sola misura varata dal governo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pesca, risposta lampo del governo: "Soldi per il caro-gasolio, ci siamo"

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