Caro gasolio l' autotrasporto è al collasso Dal governo nessuna risposta | Costretti a stoppare i servizi

Il settore dell’autotrasporto sta affrontando una crisi difficile a causa del forte aumento dei prezzi del gasolio, che superano i 2 euro al litro. I rappresentanti del settore affermano che senza interventi da parte del governo, sarà inevitabile fermare i servizi a livello nazionale. La mancanza di risposte ufficiali ha portato i camionisti a segnalare la possibile sospensione delle loro attività.

ANCONA - “Il settore dell’autotrasporto è ormai al collasso a causa del caro gasolio, con prezzi stabilmente oltre i 2 euro al litro, e senza risposte concrete del Governo sarà inevitabile il fermo nazionale dei servizi”. Lo afferma UNATRAS (Unione Nazionale Associazioni Autotrasporto Merci) che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Dal caro gasolio stangata da 2400 euro per ogni Tir. L’allarme dell’autotrasporto anconetanoANCONA - Il conflitto in Iran sta scatenando un’ondata di rincari dei carburanti, che mette a rischio la tenuta di migliaia di imprese... Caro gasolio, allarme dell’autotrasporto: Casartigiani chiede interventi urgentiTarantini Time QuotidianoIl nuovo aumento del prezzo del gasolio riaccende le preoccupazioni nel settore dell’autotrasporto. Temi più discussi: Caro gasolio, l'autotrasporto verso lo scontro. FAI avverte il governo: Senza correttivi stop ai servizi; L’autotrasporto italiano si mobilita contro il caro gasolio; Autotrasporto, le associazioni sui rischi del caro gasolio; Caro-gasolio e autotrasporto: Rischiamo di fermare i camion. Caro gasolio, l’autotrasporto verso il fermo. Unatras: Senza risposte dal Governo, azioni di autotutela per la categoriaIl settore dell’autotrasporto è ormai al collasso a causa del caro gasolio, con prezzi stabilmente oltre i 2 euro al litro, e senza risposte concrete del Governo sarà inevitabile il fermo nazionale de ... uominietrasporti.it Unatras verso fermo nazionale dell’autotrasporto per caro gasolioUnatras denuncia costi oltre la sostenibilità con il gasolio sopra i 2,04 euro al litro e fino a 9.000 euro annui di extracosti per veicolo. Senza interventi immediati del Governo, il 17 aprile possib ... trasportoeuropa.it Guerra e caro-carburante: su i prezzi, ma Federpetroli rassicura: "Il gasolio c'è". Il presidente della categoria spiega: la gestione della logistica, insieme al timore dei consumatori - anche in Veneto, ha inciso sui rifornimenti ai distributori. x.com Pesca e caro gasolio, in un mese raddoppiati i prezzi del carburante. Guarda il servizio -> https://www.rainews.it/tgr/sardegna/video/2026/04/pesca-e-caro-gasolio-in-un-mese-raddoppiati-i-prezzi-del-carburante-97842a81-0274-4ece-9624-6d90fc8603fd.ht - facebook.com facebook