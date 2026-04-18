I camionisti in riserva esprimono preoccupazione per possibili ripercussioni legate alle tensioni in Medio Oriente, mentre il governo è stato chiamato a garantire che non si verifichino interruzioni nelle forniture di gasolio. La questione diventa più complessa considerando l’incertezza sulle future disponibilità di carburante e le conseguenze di eventuali crisi internazionali sui trasporti nazionali. La situazione si presenta con molte variabili ancora da chiarire.

L’unica cosa peggiore di una brutta notizia, è l’incertezza sulla sua portata. E quando al centro della questione c’è la guerra in Medio Oriente, il quadro non può che essere ulteriormente complicato. Vale per tutti i settori, a cascata e a partire da quelli trainanti per l’economia del Paese. In un Sistema Italia nel quale la stragrande maggioranza delle merci si sposta su gomma, il tema del costo dei carburanti legati al comparto del trasporto finisce per avere conseguenze sulle tasche di tutti. A dimostrare la gravità della situazione è arrivato l’annuncio a livello nazionale del fermo dei mezzi pesanti come misura di protesta per...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caro gasolio, camionisti in riserva: "Il governo non ci lasci a piedi"

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