Perugia verso il 2028 | nasce il patto per la Capitale del Libro
Nel 2028, il centro storico di Perugia dovrebbe essere trasformato grazie a un nuovo accordo dedicato alla promozione della cultura e della lettura. Diverse associazioni hanno firmato un impegno con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della città come Capitale del Libro. Il patto prevede iniziative e progetti specifici per incentivare la lettura e valorizzare il patrimonio culturale locale, con l’intento di coinvolgere la comunità e migliorare l’offerta culturale nel tempo.
Come cambierà il volto della cultura a Perugia grazie al patto?. Quali associazioni hanno firmato l'impegno per la lettura nel 2028?. Come influenzerà il metodo World Café la strategia della candidatura?. Perché il progetto punta a includere pediatri e associazioni per disabili?.? In Breve Incontro World Café tenutosi mercoledì 3 giugno a Palazzo della Penna. Siglato Patto locale per la lettura con Acli e Associazione Italiana Biblioteche. Coinvolgimento di associazioni per disabili e pediatri nel progetto inclusivo. Strategia basata su tavoli tematici per definire il tema della candidatura. Perugia punta alla Capitale del Libro 2028 con un progetto condiviso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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