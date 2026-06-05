Perugia verso il 2028 | nasce il patto per la Capitale del Libro

Notizia in breve

Nel 2028, il centro storico di Perugia dovrebbe essere trasformato grazie a un nuovo accordo dedicato alla promozione della cultura e della lettura. Diverse associazioni hanno firmato un impegno con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della città come Capitale del Libro. Il patto prevede iniziative e progetti specifici per incentivare la lettura e valorizzare il patrimonio culturale locale, con l’intento di coinvolgere la comunità e migliorare l’offerta culturale nel tempo.