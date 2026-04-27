Perugia ha annunciato ufficialmente la propria candidatura a Capitale del libro per il 2028. La decisione è stata comunicata ieri dalla sindaca durante un evento a Palazzo dei Priori, organizzato nell’ambito di “Diritti alla Fonte”. La città ha rinnovato anche il patto per la promozione della lettura, rafforzando il suo impegno nel settore culturale. La candidatura rappresenta un nuovo tentativo dopo le precedenti occasioni non andate a buon fine.

Perugia si candida a Capitale del libro 2028. L’annuncio è stato fatto ieri dalla sindaca Vittoria Ferdinandi a Palazzo dei Priori, in occasione di uno degli eventi finali di “Diritti alla Fonte”. La manifestazione, quest’anno promossa dal Comune di Perugia con l’organizzazione di Jean Luc Bertoni, ancora una volta ha fatto presa su cittadini e visitatori. Nella domenica conclusiva dell’edizione 2026, ampliata a tre giorni, intorno alla Fontana Maggiore sono stati distribuiti migliaia di libri salvati dal macero, provenienti da case editrici che hanno donato titoli fuori catalogo, da altre che hanno cessato l’attività e disponevano di volumi rimasti in magazzino, da associazioni e cooperative sociali impegnate proprio nel recupero dei libri e, infine, da privati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capitale del libro, Perugia ci riprova. Nuova candidatura per il 2028. Rinnovato il patto per la lettura

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