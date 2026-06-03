Solennità del Corpus Domini le celebrazioni ad Ancona e Osimo | il programma

ANCONA – L'Arcidiocesi di Ancona-Osimo celebrerà giovedì 4 giugno ad Ancona la solennità del Corpus Domini con la Santa Messa e la tradizionale processione eucaristica. La celebrazione inizierà alle ore 18 nella Cattedrale di San Ciriaco con la Santa Messa presieduta da S.E. Monsignor Angelo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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