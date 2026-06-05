Perugia Cecchinato si ferma ai quarti | batte lo Skatov il kazako
Nel torneo di Perugia, lo kazako Skatov ha battuto il tennista italiano Cecchinato ai quarti di finale. Skatov ha vinto il match nonostante una condizione di stanchezza estrema. Nel secondo set, Cecchinato ha avuto occasioni per chiudere il set in suo favore, ma non è riuscito a concretizzare il vantaggio. La partita si è conclusa con il punteggio favorevole allo kazako, che si è imposto in due set.
Come ha fatto lo Skatov a vincere nonostante la stanchezza estrema?. Cosa ha impedito a Cecchinato di concretizzare il vantaggio nel secondo set?. Quale colpo tecnico ha permesso all'italiano di difendere la battuta?. Chi affronterà lo Skatov nella prossima semifinale del torneo di Perugia?.? In Breve Skatov vince con punteggio di 6-4 e 6-4 al Tennis Club di Perugia.. Il kazako supera la stanchezza dopo la partita più lunga della storia Challenger.. Cecchinato parte in vantaggio nel secondo set portando il punteggio sul 4-1.. Skatov accede alla semifinale dopo aver battuto il numero 178 del mondo.. Marco Cecchinato chiude la sua corsa agli Internazionali di Perugia con un doppio 6-4 contro lo Skatov. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Perugia, Cecchinato vola ai quarti: Royer si ritira per un infortunioRoyer si è ritirato durante il match a causa di un infortunio, permettendo a Cecchinato di passare ai quarti di finale.
Internazionali di Perugia. Cecchinato si prende i quarti. Pellegrino e Nardi in campo oggiMarco Cecchinato è il primo tennista italiano a qualificarsi ai quarti di finale degli Internazionali di Perugia.
Si parla di: Marco Cecchinato ai quarti di finale a Perugia: battuto Royer.
Challenger 125 Perugia 2026: Sconfitta nei quarti di finale per Cecchinato contro SkatovScopri come il Challenger 125 Perugia 2026 ha segnato un punto di svolta per Marco Cecchinato. Un viaggio tra terra rossa, strategie di gioco e l'emozione del tennis al Roland Garros. sportnews.eu
Tennis, Internazionali di Perugia: la corsa di Cecchinato si ferma ai quartidi Carlo Forciniti Niente da fare per Marco Cecchinato. Il tennista siciliano archivia gli Internazionali di Perugia ai quarti di finale. Sul centrale del Tennis Club e di fronte ad un centinaio circa ... umbria24.it