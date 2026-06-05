Perugia Cecchinato si ferma ai quarti | batte lo Skatov il kazako

Notizia in breve

Nel torneo di Perugia, lo kazako Skatov ha battuto il tennista italiano Cecchinato ai quarti di finale. Skatov ha vinto il match nonostante una condizione di stanchezza estrema. Nel secondo set, Cecchinato ha avuto occasioni per chiudere il set in suo favore, ma non è riuscito a concretizzare il vantaggio. La partita si è conclusa con il punteggio favorevole allo kazako, che si è imposto in due set.