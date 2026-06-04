Perugia Cecchinato vola ai quarti | Royer si ritira per un infortunio

Notizia in breve

Royer si è ritirato durante il match a causa di un infortunio, permettendo a Cecchinato di passare ai quarti di finale. L'infortunio ha interrotto il confronto sul punteggio di un set pari. Cecchinato ora affronta il prossimo turno senza aver giocato la partita completa contro Royer. La decisione di Royer di abbandonare ha segnato la fine anticipata del match.