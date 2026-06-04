Perugia Cecchinato vola ai quarti | Royer si ritira per un infortunio
Royer si è ritirato durante il match a causa di un infortunio, permettendo a Cecchinato di passare ai quarti di finale. L'infortunio ha interrotto il confronto sul punteggio di un set pari. Cecchinato ora affronta il prossimo turno senza aver giocato la partita completa contro Royer. La decisione di Royer di abbandonare ha segnato la fine anticipata del match.
Come influenzerà il ritiro di Royer il percorso di Cecchinato?. Quali sono le reali prospettive di carriera del tennista palermitano?. Chi sono i giovani talenti che sfidano i veterani a Perugia?. Cosa rivela il nuovo libro sul dietro le quinte del tennis?.? In Breve Pablo Llamas Ruiz batte Jacopo Vasamì 7-6(3) 6-3 al torneo Challenger 125.. Presentato al Tennis Club Perugia il libro Rampa di lancio di Effepidue edizioni.. MEF Tennis Events celebra dieci anni di attività tra Italia e Spagna.. Il torneo Challenger 125 proseguirà con i nuovi incontri fino al 7 giugno.. Marco Cecchinato si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali di Perugia dopo il ritiro di Valentin Royer. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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