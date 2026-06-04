internazionali di perugia cecchinato si prende i quarti pellegrino e nardi in campo oggi

Marco Cecchinato è il primo tennista italiano a qualificarsi ai quarti di finale degli Internazionali di Perugia. Oggi in campo anche Pellegrino e Nardi.

Marco Cecchinato è il primo azzurro a qualificarsi ai quarti di finale degli Internazionali di Tennis Città di Perugia G.I.Ma. Tennis Cup. Il palermitano classe 1992 conduceva per 6-3 3-0 sul Centrale del Tennis Club Perugia contro la prima testa di serie Valentin Royer, quando il francese è stato costretto al ritiro per un problema alla gamba. Nel Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events in programma fino al 7 giugno avanza anche Pablo Llamas Ruiz; la quinta forza del seeding ha eliminato il romano classe 2007 Jacopo Vasamì con il punteggio di 7-6(3) 6-3. Il programma. Tanto tennis italiano in programma oggi, con gli azzurri alla ricerca dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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