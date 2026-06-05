Il secondo turno delle elezioni in Perù si svolgerà domenica 7 giugno, coinvolgendo circa 27 milioni di elettori. La sfida tra i candidati si concentra sulle differenze tra le loro posizioni politiche, con uno dei due favoriti alla vittoria. La gestione del voto e il conteggio saranno effettuati dall’Ufficio nazionale di processi elettorali, che si occuperà di monitorare l’affluenza e i risultati finali. La competizione vede contrapposti due schieramenti con visioni politiche opposte.

Chi vincerà la sfida tra la visione di Sánchez e quella di Fujimori? Come gestirà l'Onpe il voto di 27 milioni di elettori? Quali sono le regole per chi si trova in coda alle 17? Quanto tempo servirà per conoscere il nuovo Presidente del Perù??? In Breve Oltre 27 milioni di elettori chiamati alle urne in tutta l'area andina Distribuzione materiali elettorali programmata tra venerdì 5 e sabato 6 giugno Votazioni attive dalle ore 7 alle ore 17 di domenica 7 giugno Scrutini . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perù, scontro tra destra e sinistra: il ballottaggio è domenica 7 giugno

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