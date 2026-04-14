Destra o più destra in Perù Fujimori e Aliaga verso il ballottaggio

Da cms.ilmanifesto.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Perù, le elezioni si avvicinano al secondo turno e i candidati di destra sembrano avere maggiori possibilità di vittoria. I sondaggi indicano che uno di loro potrebbe passare alla fase finale della competizione elettorale, mentre l’altro si trova in una posizione di svantaggio. La campagna si concentra sui temi economici e di sicurezza, con il dibattito acceso tra le forze politiche di orientamento conservatore.

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