In Perù, le elezioni si avvicinano al secondo turno e i candidati di destra sembrano avere maggiori possibilità di vittoria. I sondaggi indicano che uno di loro potrebbe passare alla fase finale della competizione elettorale, mentre l’altro si trova in una posizione di svantaggio. La campagna si concentra sui temi economici e di sicurezza, con il dibattito acceso tra le forze politiche di orientamento conservatore.

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© Cms.ilmanifesto.it - Destra o più destra, in Perù Fujimori e Aliaga verso il ballottaggio

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Elezioni #Perù – Con il 50% delle sezioni scrutinate è in testa la candidata di destra Keiko #Fujimori con il 17% dei voti, accedendo quindi al ballottaggio. Momentaneamente secondo il candidato di estrema destra Rafael #LopezAliaga al 14,5%, terzo il ce x.com

Elezioni in Perù, votazione estesa di 24 ore dopo i ritardi ai seggi. Urne aperte fino alle 18 locali, l'una di martedì in Italia. Sospesi anche gli exit poll #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/04/13/la-figlia-di-fujimori-rivendica-la-vittoria-sul-nemico-di - facebook.com facebook