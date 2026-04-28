In Perù, i risultati delle elezioni sono ancora in fase di scrutinio, con il 96% delle schede già conteggiate. Il candidato di sinistra si trova vicino a raggiungere il secondo turno, mentre il conteggio delle schede contestate deve ancora essere completato. La situazione resta in evoluzione, e si attende l’esito finale delle operazioni di voto. La campagna elettorale si conclude con un’incertezza che si protrae nel tempo.

Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. Per il candidato di sinistra Roberto Sánchez, il traguardo del ballottaggio è ormai a un passo: con lo spoglio al 96% – il conteggio delle schede contestate sarà ultimato il 7 maggio – è di circa 22.700 voti il suo vantaggio sul candidato di estrema destra Rafael López Aliaga. Lo scarto, in realtà, è minimo: 12,04% contro 11,9. Ma, a giudizio della maggior parte degli osservatori, dovrebbe bastare: perché il candidato di Renovación Popular possa...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’elezione infinita del Perù, ora la sinistra vede il ballottaggio

Notizie correlate

Leggi anche: Presidenziali in Perù. Chi andrà al ballottaggio

“Un futuro in cui la sinistra festeggia una elezione in cui la sinistra non è pervenuta: io ci metto la firma” Dopo l’Ungheria Meloni irride Schlein e compagniI caroselli del campo largo che hanno accolti commossi la vittoria di Peter Magyar in Ungheria fanno sorridere la premier che con sarcasmo commenta...

Approfondimenti e contenuti

Elezioni in Perù, due leader della destra al ballottaggio del 7 giugnoIn Perù, a seguito delle elezioni presidenziali, è emerso che saranno due leader di destra - Keiko Fujimori, del partito Fuerza Popular e Rafael Lopez Aliaga, del partito di estrema destra Renovacion ... tg24.sky.it

Elezioni nel caos in Perù: prolungato il termine del voto. Due leader di destra in testaTra ritardi nelle procedure di voto, urne riaperte per un secondo giorno e grande frammentazione politica, l’unica certezza per il Perù è che un secondo turno d’elezione sarà inevitabile. Salvo clamor ... msn.com